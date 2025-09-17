В начале ноября в Манчестере должен был состояться бой между Даниэлем Лапиным и Троем Джонсоном. Впрочем, как сообщает Queensberry Promotions, поединка не будет.

Даниэль Лапин отказался от боя из-за травмы. Украинца заменит 34-летний британец Лиам Кэмерон (23-7-1, 10 КО). Последний раз Лапин выходил на ринг в июле. Тогда он победил Льюиса Эдмондсона (11-1, 3 КО) по решению судей.

К слову, Лапин – обладатель чемпионских поясов IBF Intercontinental, WBA Continental и WBO International в полутяжелом весе. В бою против Джонсона Даниэль должен был защитить титул.

