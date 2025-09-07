Поединок проходил в рамках благотворительного вечера в Шептицком (Львовская область). 26-летний Грицив уже в первом раунде провел серию нокдаунов сопернику из Чехии, после чего Пейсар упал на канвас ринга и не смог продолжить поединок.

Рефери сразу остановил бой, зафиксировав нокаут еще в первом раунде. В еще одном поединке украинский боксер среднего веса Максим Молодан (10-1, 6 КО) разобрался с венгром Кароли Ботоша (3-5, 3 КО), который согласился принять поединок на коротком предупреждении. Поединок завершился в третьем раунде, когда Ботоша отказался продолжать.