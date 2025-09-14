Абсолютный чемпион мира во втором легком весе Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО) и временный чемпион мира WBA Муроджон Ахмадалиев (14-2, 11 КО) встретились в титульном поединке в Нагое (Япония).

Иноуэ нокаутировал Карденаса в сумасшедшем бою за звание абсолюта – японец победил несмотря на нокдаун во втором раунде

Боксеры провели все 12 раундов, согласно регламенту боя. Иноуэ почти все время уверенно доминировал, но одержать досрочную победу не смог – Ахмадалиев выдержал все удары японца.

В итоге судьба боя была решена судьями. Они единогласно отдали победу Иноуэ – 117-111, 118-110, 118-110.

Для Наоя Иноуэ это был уже третий поединок в 2025 году. В предыдущем бою он 4 мая в Лас-Вегасе провел защиту титулов, одержав победу над Рамоном Карденасом техническим нокаутом в 8-м раунде.

Муроджон Ахмадалиев также в мае этого года одержал победу над мексиканцем Луисом Кастильо.

