Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Дэвид Бенавидес изменил свое мнение относительно возможного боя с Александром Усиком.

"Мы планировали драться с Александром Усиком в супертяжелом весе. Дэвид хотел подняться в дивизион украинца.

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Потом мы поняли, что не готовы к этому поединку, и решили отказаться от такой идеи. Но фанаты и организации позволяют такие встречи", – поделился Хосе Бенавидес, отец Дэвида Бенавидеса, в комментарии Fight Hub TV.

Напомним, Александр Усик предварительно может провести бой-реванш с Даниэлем Дюбуа 12 июля – переговоры находятся в финальной стадии. Поединок планируют провести 12 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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