Непобедимый чемпион мира из США объяснил нокаут от Усика в реванше с Дюбуа: "Просто невероятный"
20:42 - Читати українською
Шакур Стивенсон поделился эмоциями от победы Александра Усика в поединке с Даниэлем Дюбуа.
Американский боксер Шакур Стивенссон (24-0, 11 КО) вспомнил выступления украинца Усика в тяжелом весе, где он в свое время был абсолютным чемпионом мира, как и в супертяжелом дивизионе сейчас.
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"Этот чувак Усик – просто невероятный. Ему 38 лет, он прирожденный тяжеловес, но имеет навыки, с которым супертяжеловесы не знают, как справиться. Большое уважение Усику. Он отличный пример для подражания", – написал Стивенсон в сети Х.
Напомним, Усик 19 июля в Лондоне нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде и второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом хевивейта.
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