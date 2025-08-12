"Есть одно имя, которое я уже упоминал ранее, и когда вы его называете, я вижу себя в бою с ним. Сегодня. Если все будет в порядке с бизнесом и всем остальным, то я и Энтони Джошуа. Это бой, который я бы провел на стадионе Уэмбли.

Это опасный бой для моего наследия, это опасный бой во всех смыслах. Но это бой, который заставит меня пойти в зал и настроиться на то, что мне нужно, чтобы пойти на войну. Это Энтони Джошуа. Я знаю, что он готовится к бою с Джейком Полом, я не об этом говорю. Я говорю о настоящем бое", – приводит слова Уорда SecondsOut.

К слову, Андре Уорду сейчас 40 лет. Последний раз он выходил на ринг в 2017 году, тогда американец нокаутировал россиянина Сергея Ковалева. На протяжении своей карьеры Уорд был чемпионом мира во втором полусреднем (до 76,2 кг) и полутяжелом весе (до 79,4 кг).

Ранее сообщалось, что в следующем поединке Энтони Джошуа встретится или с блогером Джейком Полом, или с олимпийским чемпионом 2016 года Тони Йокой.

