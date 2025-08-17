"Что говорит толпа? Все просто выкрикивают фамилию Усика. Но я сейчас номер один в рейтинге и имею право на временный титул WBO, который, очевидно, у Паркера. Возможно, это хороший бой. И вся команда сказала, что они все еще хотят, чтобы я провел больше раундов.

Усик получил серьезные обвинения от промоутера Паркера и Итаума – Уоррен выступил с дерзким предположением

Все эти бои могут состояться, поэтому это все более масштабно, а мне только 20 лет. У меня осталось еще, возможно, 10-15 лет карьеры. Вы еще долго будете видеть мое лицо. Поэтому я просто рад показывать себя для вас, ребята", – приводит слова Итаумы Ring Magazine.

Напомним, Мозес Итаума отправил в нокаут Диллиана Уайта еще в первом раунде, одержав свою уже 13-ю победу.

