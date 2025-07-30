"Согласно информации из нескольких очень надежных источников, лучший боксер Балтимора, Джервонта Дэвис, уходит на пенсию и больше не будет драться.

Непобедимого чемпиона по боксу освободили в США из-под стражи – он избил свою девушку

Об этом он рассказал своим близким. Танк, вероятно, устал от бокса. Танк будет на пенсии, пока не закончатся его деньги", – написал промоутер Рик Глейзер в соцсети X.

Напомним, что недавно Дэвиса снова задержали после избиения своей девушки. Джервонту уже освободили из под стражи. Также в 2023 году непобедимый боксер получил условный срок после ДТП.

Усик узнал свою позицию среди лучших боксеров мира – The Ring обновил рейтинг P4P