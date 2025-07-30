Непобедимый боксер-чемпион завершит карьеру – промоутер объявил неожиданное решение
Чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (30-0-1, 28 КО) решил повесить перчатки на гвоздь.
"Согласно информации из нескольких очень надежных источников, лучший боксер Балтимора, Джервонта Дэвис, уходит на пенсию и больше не будет драться.
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Об этом он рассказал своим близким. Танк, вероятно, устал от бокса. Танк будет на пенсии, пока не закончатся его деньги", – написал промоутер Рик Глейзер в соцсети X.
Напомним, что недавно Дэвиса снова задержали после избиения своей девушки. Джервонту уже освободили из под стражи. Также в 2023 году непобедимый боксер получил условный срок после ДТП.
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