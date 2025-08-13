Экс-чемпион мира в полусреднем весе Джарон Эннис (34-0, КО 30) признался, что хотел бы боксировать с Сергеем Богачуком (25-2, КО 24).

28-летний Джарон Эннис дебютирует в первом среднем весе против 32-летнего Висмы Лимы из Анголы. Однако американец остался не слишком доволен выбором соперника.

"Я очень удивился, ведь Висма Лима – не тот соперник, которого я хотел. Я искренне хотел получить Сергея Богачука или Хесуса Рамоса. Выяснилось, что только Висма доступен, а остальные или с травмами, или имеют другие планы. Я рад, что хотя бы Лима согласился на бой, он находится в десятке лучших и сейчас является чемпионом IBO", – заявил Эннис в комментарии для YSM Sports Media.

Добавим, что бой между Эннисом и Лимой состоится 11 октября.

