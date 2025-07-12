Американский боксер Джервонта Дэвис, владеющий чемпионским поясом WBA в легком весе и не имеющий в своей карьере поражений (30 побед и одна ничья), завершил свое пребывание в исправительном центре округа Майами-Дейд американского штата Флорида, сообщает Source of Boxing.

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Дэвис был арестован 11 июля. Его уже во второй раз обвинили в избиении девушки. Впервые такое произошло в 2022 году. Тогда девушка впоследствии отказалась от показаний о домашнем насилии со стороны боксера.

Напомним, что в 2023 году Джервонта получил условный срок из-за ДТП.

1 марта этого года Джервонта Дэвис расписал ничью против Ламонта Роуча. Реванш должен состояться 16 августа в Вас-Вегасе.

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