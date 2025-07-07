37-летняя Лаура Зигемунд во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал на турнирах серии Grand Slam. Впервые в 1/4 финала мейджора она сыграла в 2020 году на Ролан Гаррос, на Уимблдоне-2025 она это достижение повторила.

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Зигемунд стала самой возрастной теннисисткой, которая вышла в свой дебютный четвертьфинал на Уимблдоне. До этого такое достижение принадлежало еще одной представительнице Германии Татьяне Марии. Она в 2022 году впервые сыграла в четвертьфинале Уимблдона в возрасте 34 лет.

Путевку в полуфинал Зигемунд разыграет во встрече с белоруской Ариной Соболенко, которая, как известно, является поклонницей президента своей родины Александра Лукашенко.

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