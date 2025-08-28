Россиянин Даниил Медведев после вылета с US Open получил еще и финансовые санкции.

"Болотный" неожиданно проиграл французу Бенжамену Бонзи (2:3) и вылетел уже в первом круге. Медведев привычно для себя отметился неадекватным поведением – сломал ракетку, орал на судью, показывал сопернику нецензурные жесты.

Россиянин-псих сенсационно вылетел с US Open – сломал ракетку, но публика была в экстазе (ВИДЕО)

За свои выходки россиянин получил штраф в размере 42,5 тысячи долларов, информирует AP. Из них 30 тысяч долларов за неспортивное поведение и еще 12,5 тысяч за поломку ракетки.

К сожалению, Медведев таки что-то заработает в Нью-Йорке. Организаторы US Open выплатят "болотному" психу 110 тысяч долларов призовых даже за такое жалкое выступление в одном матче.

