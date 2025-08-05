Алексей Середа поделился чувствами от войны в Украине и рассказал об отце, который на фронте.

Украинский прыгун в воду Алексей Середа, который на недавнем чемпионате мира выиграл серебро в прыжках с 10-метровой вышки, рассказал, что находится в состоянии постоянного стресса из-за войны и из-за отца, который служит в ВСУ.

Середа принес Украине единственную медаль на чемпионате мира по водным видам спорта – россияне не попали даже в топ-5

"Я не знаю, выживу ли. Я серьезно, я не шучу. Все возможно. Сегодня в Николаеве мой бассейн, в котором я тренировался с детства в течение пяти лет, частично разрушен. Иногда ракеты летят совсем близко, и ты не знаешь, проснешься ли снова.

Я каждый день из-за отца в стрессе, стараюсь звонить ему как можно чаще, потому что находиться там очень опасно. Кажется, сегодня он за мной наблюдал. Не уверен, потому что он очень близко к передовой, и я не знаю, была ли у него возможность за мной наблюдать. Но, думаю, он наблюдал", – цитирует Середу Swimming World Magazine.

Серебряная медаль Середы стала единственной в командном зачете сборной Украины на чемпионате мира, который состоялся в Сингапуре.

"Я не знал": Середа объяснил свое историческое серебро на чемпионате мира по прыжкам в воду