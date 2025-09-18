"Все хорошо, понравилось прыгать, публика и бешеная поддержка. Все было супер, но есть но. Немножко не хватило. Какой-то был разнобой в попытках, хотя я была уверена, что все будет хорошо. Не знаю, что произошло, какая проблема, но очень жаль.

Как таковых проблем не было. Лишь однажды сорвали мою метку, и я растерялась на 1.88 м. Я уже отмерила разбег как надо и выполнила вторую попытку удачно. Это был единственный момент. А так все хорошо, все спокойно, возможно слишком спокойно. Не знаю, у меня нет слов, что помешало прыгнуть выше. Возможно, вот это ощущение, что хочется пройти квалификацию, меня прижало.

Адреналина было именно столько, сколько надо. Было очень большое желание, которое меня зажало. Не помешали погодные условия? Немножко попали под дождь, но, если честно, я даже не обращала внимания на это. У меня в голове была только планка, поэтому было безразлично, что там происходит: кричат или не кричат, бегут или нет. У меня в голове был только разбег и все", – поделилась Табашник в интервью Суспільне Спорт.

Напомним, Екатерина в своем дебютном участии на чемпионатах мира не смогла преодолеть квалификацию – украинке не покорилась отметка в 1,92 м. Перед этим она третьей попытки прыгнула на 1.83 м, со второй покорила планку 1.88 м. Правда, отметка 1.92 м много кому не покорилась – в итоге, в финал попали аж 16 прыгуний, пять из них – с раздельного 12-го места.

