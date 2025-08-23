– Владимир Кличко неоднократно уверял, что хочет побить рекорд Джорджа Формана, став самым возрастным чемпионом мира. Однако из-за продолжения войны в Украине не спешит возвращаться в профи-ринг. Как думаете, какие же шансы увидеть Владимира снова в ринге?

– Это сложный вопрос, ведь никто не знает точно, сколько еще продлится война. Владимир однозначно сказал, что пока военные действия продолжаются, он сконцентрируется на помощи своей стране.

Он делает это не так медийно, но точно мощно работает для помощи Украине.

Нельзя четко сказать, вернется ли Владимир в ринг после окончания войны, ведь никто не знает, сколько еще времени она продлится. А если военные действия еще продлятся много лет? Не в 80 лет же ему выходить в ринг, – рассказала Алина Шатерникова в эксклюзивном интервью 24 каналу.

Напомним, что недавно промоутер Агита Кабаела допустил, что его следующим соперником может стать Владимир Кличко.

