"Не уверен, что это был мой последний бой": Майк Тайсон допустил возвращение в бокс и реванш против Джейка Пола
Легендарный боксер Майк Тайсон еще не планирует повесить перчатки на гвоздь.
"Я не знаю ничего относительно еще одного боя с Полом. Но не уверен, что это был мой последний бой", – прокомментировал слухи о возвращении в бокс Майк Тайсон в интервью talkSPORT.
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58-летний легенда бокса шутливо открестился от заявлений своего сына Амира Тайсона, который заявил, что его отец снова выйдет в ринг для финального поединка в карьере.
"Могу вам честно сказать, что я сейчас дерусь только со своим бухгалтером. Относительно другого, то просто я живу своей жизнью и чувствую себя прекрасно. Посмотрим, что будет дальше", – подчеркнул Тайсон.
Напомним, что Майк Тайсон провел последний бой с 28-летним Джейком Полом 16 ноября 2024 года. Тогда судьи своим единогласным решением отдали победу Полу.
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