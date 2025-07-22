Промоутер Фрэнк Уоррен попытался объяснить, чего не хватило его подопечному Даниэлю Дюбуа в реванше против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона.

"Усик имеет невероятную психологическую устойчивость. Это то, что делает его таким, это то, чему Даниэль должен научиться из этого боя – попытаться приобрести и развить психологическую устойчивость, которая есть у Усика.

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Надо придерживаться поставленной задачи, а Даниэль расслабился, опустил руки и поплатился за это. Он еще молод. Не сказал бы, что Дюбуа разбили – он просто дважды упал в нокдаун.

Все зависит от стойкости. Все зависит от желания и стремления быть лучшим, а еще важнее – учиться на своих ошибках. Вот что делают хорошие бойцы", – цитирует Уоррена ESPN.

Напомним, для Усика это была лишь вторая победа нокаутом в супертяжах. Предыдущая была также против Дюбуа 2 года назад.

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