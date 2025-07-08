Народный депутат Украины и олимпийский чемпион Жан Беленюк рассказал о попадании в его авто во время воздушной тревоги.

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Очевидно, что осколок попал, и "вскрытие" покажет. Берегите себя и не пренебрегайте сигналами тревоги!" – написал Жан Беленюк у себя на Facebook-странице.

Напомним, что Жан Беленюк завершил свою профессиональную карьеру в греко-римской борьбе после завоевания бронзы на Олимпиаде 2024 года в Париже.

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