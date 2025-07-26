– Вторая игра и вторая победа сегодня. Какие эмоции по поводу этой игры?

– Первое и самое важное в этой части подготовки к пре-квалификации, к нашим следующим играм – нужно сделать акцент на качестве игры. В атаке – качество, хорошие решения, не спешить. А в защите – сильная игра, последовательность и, скажем так, физическая мощь. Играть в физический баскетбол, агрессивный баскетбол.

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Я хотел бы сказать, что я даже не ожидал, что сегодня мы сыграем неплохо. Было как на американских горках: около трех-четырех минут очень хорошая работа с терпением, с эмоциями, с исполнением. А потом за полторы минуты мы теряем все то, что делали раньше. А потом мы начинаем сначала.

Мы должны стабилизировать игру. И скажем, чуть умнее играть, чуть более физически подготовленными, чуть больше контролировать эмоции. И все будет хорошо.

– Сегодня команда сделала 28 результативных передач. Вчера – 20. Вы довольны этим моментом, тем, как команда двигает мяч?

– И да, и нет. Потому что вчера, например, когда мы ужасно играли первые две четверти, было около трех или четырех результативных передач. И все время, конечно, мы стараемся говорить, что надо играть как команда, играть вместе. И очень важно от игроков, как они читают ситуации, как мы принимаем решения, – цитирует Багатскиса ФБУ.

Напомним, что сборная Украины проводит подготовку к пре-квалификации на ЧМ-2027. В рамках сбора "сине-желтые" дважды обыграли команду Нидерландов, первая игра завершилась со счетом 90:86, вторую украинцы выиграли 85:81.

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