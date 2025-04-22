Нападающий сборной Украины по хоккею Станислав Садовиков чувствует уверенность за несколько дней до начала выступлений в дивизионе 1A чемпионата мира 2025 года.

– Как тебе тренировочный процесс на сборах в Румынии?

– Это был тяжелый микроцикл, но благодаря атмосфере в команде, шуткам и поддержке партнеров сборы проходят хорошо. Замечательная локация, вокруг – невероятные пейзажи, и это очень поднимает настроение и помогает сохранять позитив.

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– Соскучился по другим игрокам сборной? С кем общаешься больше всего?

– Я очень рад видеть каждого – со всеми хорошее общение, проводить время вместе – одно удовольствие. Больше всего общаюсь с Женей Фадеевым и Алексеем Дахновским, и с нетерпением жду Даниила Трахта.

– Кого из соперников по дивизиону 1А считаешь самым сложным?

– Все команды сильные, но все нам по зубам. Считаю, что с нашим тренерским штабом и составом мы способны достичь результата, который удовлетворит нас всех.

– Чего ожидаешь и чего желаешь от предстоящего чемпионата мира?

– Не люблю такие вопросы – мы все будем выкладываться на максимум, и только от нас зависит результат, – сказал Садовиков в комментарии ФХУ.

Напомним, 27 апреля сборная Украины сыграет в первом туре против Великобритании. Также в нашем дивизионе команды Италии, Польши, Японии и Румынии. Две лучшие сборные получат путевки в элитный дивизион на следующий год. Худшая вылетит в дивизион 1В.