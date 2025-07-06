"Однажды ночью я был в гостиничном номере и просто сказал, что не хочу продолжать. Мою жизнь, а не карьеру. Были моменты, когда все вокруг меня только создавало бремя, когда я думал, что моя жизнь не имеет смысла.

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Когда я думаю о своей карьере, я никогда не бываю довольным, потому что ее никогда не было достаточно. Я не был в восторге, когда получал награду, я говорил себе, что я ненастоящий, что я не заслуживаю этого", – поделился Рикард Рубио в комментарии BasketNews.

Напомним, Рики Рубио провел 12 сезонов в НБА, выступая за Юту, Финикс, Кливленд и Миннесоту, которая выбрала его под общим пятым пиком на драфте 2009 года. Последним сезоном в его карьере стала кампания 2023/24, которую он доигрывал в составе Барселоны.

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