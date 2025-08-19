– Олег, недавно в своем Instagram Вы разместили фото вместе с волейболистами сборной и добавили подпись: "Угадайте, что может произойти". Многие болельщики и специалисты подумали, что речь идет о возвращении в национальную команду. Можете прояснить эту ситуацию?

– Там было просто написано: "Угадайте, что может произойти". Вот и все. И через пару дней те, кто следят за моими соцсетями, увидели, что теперь Илья Ковалев, игрок сборной, официально стал моим кумом. В течение последних двух-трех лет его в комментариях называли моим кумом, хотя он таковым тогда не был.

Плотницкий может вернуться в сборную Украины – волейболист сделал интригующее сообщение в соцсетях

У меня до этого кумом был только Денис Фомин, который играл либеро в национальной сборной. Сейчас уже все могут и про Илью писать, что он мой кум. То есть крестный отец моего ребенка.

– Так что, пока что о возвращении в сборную Украины речи нет?

– Верно.

– А вообще в будущем может появиться желание вернуться в национальную команду?

– Я так далеко не заглядываю. У меня в клубном сезоне расписан месяц за месяцем, соревнование за соревнованием, игра за игрой. Что будет, к примеру, через год – не хочу даже об этом думать, – сказал Плотницкий в интервью Sport-Express.

Добавим, что Олег Плотницкий выступал в составе "сине-желтых" с 2017 по 2023 год. Вместе с командой волейболист играл на трех чемпионатах Европы и чемпионате мира, а также становился победителем Золотой Евролиги.

Федерация волейбола Украины сделала четкое заявление относительно слухов о возможном возвращении Плотницкого в сборную