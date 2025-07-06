В летней лиге НБА введут правило, которое испытали в G-Лиге прошлого сезона. Согласно ему, любой бросок, классифицированный как "заброс", будет засчитан в процент попаданий команды, но не будет засчитан в статистику отдельного игрока.

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Бросок может считаться "забросом" по трем критериям:

– бросок должен быть выполнен как минимум с 11 метров;

– бросок должен быть выполнен в последние три секунды игрового времени (правило работает для первых трех четвертей матча);

– бросок должен быть выполнен в результате атаки, которая началась со своей половины площадки.

Таким образом, НБА стремится поощрить больше попыток бросков на последних секундах, вместо того, чтобы игроки просто позволяли времени истекать.

Напомним, что Бостон Селтикс презентовал состав команды для участия в Летней лиге, в который попал и украинский защитник Максим Шульга.

As tested during the 2024–25 NBA G League season and in effect for all 2025 NBA summer leagues, an unsuccessful end-of-period 'heave' will be recorded as a team—not individual—missed field goal attempt when all of the following criteria are met:



The missed field goal attempt… pic.twitter.com/D2P9fFTUxC — NBA Communications (@NBAPR) July 5, 2025

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