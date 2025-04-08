Сакраменто со счетом 127:117 дожал Детройт, одержав третью победу подряд. Звезды "королей" Зак Лавин (43) и Демар Дерозан (37) на двоих набрали 80 очков. Первый еще и показал роскошную точность из-за дуги (8 из 11 трехочковых). Обязательно следует отметить и трипл-дабл Домантаса Сабониса (19 очков, 15 подборов и 10 передач). У Детройта лучшим на паркете привычно был Кейд Каннингем с 35 пунктами.

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Победа позволила Сакраменто опередить Даллас в борьбе за домашнюю арену в матче плей-ин на выбывание. Детройт ранее гарантировал себе полноценный плей-офф, поэтому явно не делает трагедии из поражения.

Майами продлил кошмар Филадельфии до 12 поражений подряд. В составе "Сиксерз" по 29 очков набрали Лонни Уокер и Квентин Граймс, однако и этого было мало. Майами забрал победу 117:105 благодаря рывку в четвертой четверти. 20-летний центровой Келел Уэйр выдал мощный дабл-дабл из 19 очков и 17 подборов.

Филадельфия уже давно попрощалась с надеждами на плей-офф, а Майами просто остается бороться за как можно лучшую позицию в плей-ин. Пока "огни" на последней, десятой, строчке этой зоны в Восточной конференции.

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт – Сакраменто – 117:127 (37:38, 35:24, 22:35, 23:30)

Майами – Филадельфия – 117:105 (29:28, 32:25, 22:30, 34:22)