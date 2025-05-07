НБА, плей-офф: сумасшедшая победа Индианы с разницей в одно очко над Кливлендом, Голден-Стейт осилил Миннесоту
Состоялись очередные игры плей-офф НБА 2024/25. Результаты и отчет о матчах читайте в этой новости на "Футбол24+".
Плей-офф НБА 2024/25
Кливленд – Индиана – 119:120 (32:15, 29:35, 37:34, 21:36)
Индиана ведет в серии 2:0
Миннесота – Голден Стейт – 88:99 (20:18, 11:26, 29:36, 28:19)
Голден Стейт повел в серии 1:0
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Во втором матче серии Кливленд встречался с Индианой. Кавальерс мощно начали первую четверть после проигранной дебютной игры в серии. Пейсерс сократили отрыв во второй четверти, но невероятная игра Донована Митчелла в третьей позволила начать последний отрезок игры с преимуществом в 14 очков. Однако 48+9 от Митчелла не хватило для победы – Индиана отыграла гандикап в счете и победила с разницей в одно очко. 2:0 в серии в пользу Пейсерс.
А вот Голден Стейт и Миннесота проводили первую игру между собой в плей-офф. Тимбервулвз удачно стартовали, но провалили две следующие четверти, поэтому большая самоотдача Энтони Эдвардса и компании в конце матча не помогла догнать Уорриорз. Голден Стэйт вышел вперед в серии.
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