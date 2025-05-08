Состоялись очередные игры плей-офф НБА 2024/25. Результаты и отчет о матчах читайте в этой новости на "Футбол24+".

Плей-офф НБА 2024/25

Бостон – Нью-Йорк – 90:91 (24:13, 26:28, 23:20, 17:30)

Нью-Йорк ведет в серии 2:0

Оклахома-Сити – Денвер – 149:106 (45:21, 42:35, 37:20, 25:30)

Счет в серии равный – 1:1

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Во втором матче серии Бостон был близок к победе на Нью-Йорком, что позволило бы ему сравнять общий счет. В третьей четверти домашнего матча Селтикс вели с перевесом в 20 очков, но в итоге матч проиграли. Снова проиграли, ведь в первом поединке у Бостона была такая же ситуация, однако он также проиграл.

Самым результативным игроком Никс стал Джош Харт, который набрал 23 очка. У Бостона вне конкуренции оказался Джейлен Браун, принесший команде 20 очков.

Третью встречу серии Селтикс и Никс проведут в Нью-Йорке 10 мая.

А вот Оклахома-Сити во втором матче серии с Денвером не испытала никаких проблем. Тандер методично наращивали свое преимущество, сбавив обороты лишь в последней четверти, когда судьба поединка была уже решена. 149:106 – Оклахома-Сити повела в серии со счетом 2:0.

Самым результативным игроком поединка стал защитник Оклахома-Сити Шей Гилджес-Александер. Он принес команде 34 очка, сделал 4 подбора и совершил 8 ассистов. Лучшим у Денвера оказался Расселл Уэстбрук – 19 очков, 1 подбор и 5 ассистов.

В ночь на 10 мая команды проведут в Денвере третий матч.

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