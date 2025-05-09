Состоялся очередной матч плей-офф НБА 2024/25. Результат и отчет о матче читайте в этой новости "Футбол 24".

Плей-офф НБА 2024/25

Миннесота – Голден Стэйт – 117:93 (29:15, 27:24, 29:24, 32:28)

Счет в серии ничейный – 1:1.

НБА, плей-офф: мощный камбэк Нью-Йорка против Бостона, разгромная победа Оклахомы над Денвером

Клубы Миннесота и Голден Стейт в ночь на 9 мая провели второй матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА.

Уорриорз играли без своего лидера Стефена Карри, который получил травму в первом матче – победном для Голден Стейт (99:88). Без своего лидера гости оказались беспомощными и потерпели крупное поражение.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Миннесоты Джулиус Рэндл. Он оформил дабл-дабл – 24 очка и 11 ассистов, а также сделал 7 подборов. В составе Голден Стейт лучшим стал Жонатан Куминга – 18 очков.

В ночь на 11 мая в Сан-Франциско команды проведут третий поединок.

В НБА установлено уникальное достижение – впервые за 27 лет, с тех пор как ведется подсчет