Плей-офф НБА 2024/25, первый раунд

Майами – Кливленд – 83:138 (17:43, 16:29, 30:39, 20:27)

Кливленд выиграл серию 4:0

Голден Стэйт – Хьюстон – 109:106 (28:26, 22:31, 32:23, 27:26)

Голден Стэйт ведет в серии 3:1

Команда Леброна, Дончича и украинца в шаге от вылета, травма суперзвезды и скандал: результаты плей-офф НБА

Как и ожидалось, после Оклахомы второй свип в нынешнем плей-офф оформит Кливленд. Избиение Майами в исполнении Кавальерс получилось уж слишком издевательским. В четвертой игре флоридцы перед родными трибунами "сгорели" -55. Общая разница в серии составила +122 в пользу Кливленда, что стало новым рекордом НБА. Предыдущий держался с 2009 года, когда Денвер вынес Нью-Орлеан с запасом +121. Майами уходит отдыхать окончательно, а Кливленд – несколько дней в ожидании победителя дуэли Индиана – Милуоки.

Значительно плотнее борьба в паре ГСВ – Хьюстон, но опыт дает о себе знать. Даже посредственное выступление Стефа Карри (17 пунктов, всего 2 из 8 точных троек) не помешало Уорриорз победить. Команду повели "плей-офф Джимми" Батлер (27 очков + 5 подборов + 6 передач) и молодой Брендин Подземски (26 + 5 + 5). Альперен Шенгюн с 31 + 10 + 5 стал самым результативным на площадке и единственным оформил дабл-дабл, но этого мало. Хьюстон больше не имеет права на ошибку в серии.