Определился предпоследний участник второго раунда плей-офф НБА 2024/25. Результат и отчет о матче читайте на "Футбол24+".

Плей-офф НБА 2024/25, первый раунд

Денвер – Клипперс – 120:101 (21:26, 37:21, 35:19, 27:35)

Денвер выиграл серию 4:3

Денвер: Гордон (22), К. Браун (21), Мюррей (16), Йокич (16 + 10 подборов + 8 передач + 5 потерь), Портер (15) – старт; Вестбрук (16 + 5 перехватов), Уотсон (9), Стротер (3), Джордан (2), Пикетт (0), Ннаджи (0), Тайсон (0).

Клипперс: Леонард (22), Д. Джонс (12), Зубац (10 + 14 подборов), Пауэлл (9), Харден (7 + 13 передач) – старт; Браун (13), Богданович (12), Кристи (5), Миллер (4), Данн (3), Батюм (3), Юбэнкс (1).

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Эта пара сразу выглядела одной из самых равных в первом раунде, поэтому неудивительно, что дошло до максимальных 7 матчей.

Денвер воспользовался преимуществом домашней площадки и шагает дальше. Самыми результативными игроками стали Арон Гордон и Кавай Леонард, у которых по 22 очка. Николе Йокичу не хватило 2 передач для трипл-дабла. Солидную игру показал и Рассел Уэстбрук, который набросал бывшей команде 16 пунктов.

Наггетс во втором раунде попытаются остановить Оклахому, которая свипнула Мемфис и долго отдыхает. Клипперс же третий год подряд вылетают в первом раунде.