В НБА разгорелся громкий скандал. Как сообщает Marca, Лос-Анджелес Клипперс подозревают в махинациях с зарплатным лимитом: клуб якобы выплатил своему лидеру Каваю Леонарду 28 миллионов долларов через фиктивную сделку с компанией Aspiration.

Экс-тренер сборной Украины по баскетболу открестился от украинцев в новой команде, которую возглавил в июне

Расследование началось после того, как журналист и подкастер Пабло Торре в проекте Pablo Torre Finds Out раскрыл детали. По его данным, Aspiration – компания, которая с марта 2025 года находится в состоянии банкротства и фигурирует в федеральном деле о мошенничестве. Владельцем структуры является Стив Балмер, бывший CEO Microsoft и владелец Клипперс.

Еще в сентябре 2021 года клуб объявил масштабную сделку с Aspiration на 300 миллионов долларов. Она включала спонсорство новой арены Intuit Dome и размещение логотипа на игровой форме. А уже в апреле 2022-го Леонард подписал контракт на четыре года с Aspiration на сумму 28 миллионов, использовав собственную компанию KL2 Aspire. По информации Торре, Кавай фактически не выполнял никаких обязательств, а сделка стала инструментом обхода правил.

Представитель НБА Майк Басс подтвердил, что ассоциация начала официальное расследование деятельности клуба. Особое внимание планируют уделить внутренним документам Aspiration, которую Балмер финансировал еще в 2021 году на 50 миллионов долларов.

В случае доказательства вины Клипперс могут грозить строгие санкции от НБА – от крупных штрафов до ограничений в будущих сделках.

Евробаскет-2025: Германия выиграла свою группу, победив Финляндию, сумасшедшая перестрелка Турции и Сербии