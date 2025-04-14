В НБА завершилось регулярное первенство, по итогам которого стали известны все участники плей-офф и плей-ин.

От Западной конференции у плей-офф НБА вышли: Оклахома, Хьюстон, Лос-Анджелес Лейкерс, Лос-Анджелес Клипперс, Денвер, Миннесота. У плей-ин сыграют: Мемфис, Даллас, Голден Стейт и Сакраменто.

У Восточной конференции путевки в плей-офф получили: Кливленд, Бостон, Индиана, Нью-Йорк, Милуоки и Детройт. В плей-ин попали Орландо, Атланта, Чикаго и Майами.

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Стоит добавить, что плей-ин проходит в формате мини-турнира.

7 место против 8 места – победитель сразу выходит в плей-офф как 7-й сеяный.

9 место против 10 места – победитель продолжает борьбу за попадание в плей-офф, а проигравший вылетает.

В матче за 8 место играет неудачник дуэли между 7 и 8 местом, и победитель противостояния между 9 и 10 позициями.

Пары плей-ин НБА: Мемфис – Голден Стейт, Сакраменто – Даллас; Орландо – Атланта, Чикаго – Майами. Плей-офф НБА начнется 19 апреля.