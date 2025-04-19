НБА: определились все пары первого раунда плей-офф
В ночь на 19 апреля состоялись последние матчи турнира плей-ин НБА.
НБА, плей-ин
Атланта – Майами – 114:123 OT (24:33, 29:29, 24:24, 29:20, 8:17)
Мемфис – Даллас – 120:106 (39:24, 27:25, 30:29, 24:28)
После победы Майами над Атлантой в овертайме и фиаско Далласа с Мемфисом были определены все пары первого раунда плей-офф.
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Первый раунд плей-офф НБА. Восток
Кливленд – Майами
Бостон – Орландо
Нью-Йорк – Детройт
Индиана – Милуоки
Первый раунд плей-офф НБА. Запад
Оклахома – Мемфис
Хьюстон – Голден Стейт
Лейкерс – Миннесота
Денвер – Клипперс
Старт плей-офф НБА состоится в субботу, 19 апреля, двумя матчами: в 20:00 по киевскому времени Индиана будет принимать Милуоки, а в 22:30 сыграют Денвер и Клипперс.