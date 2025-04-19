НБА, плей-ин

Атланта – Майами – 114:123 OT (24:33, 29:29, 24:24, 29:20, 8:17)

Мемфис – Даллас – 120:106 (39:24, 27:25, 30:29, 24:28)

После победы Майами над Атлантой в овертайме и фиаско Далласа с Мемфисом были определены все пары первого раунда плей-офф.

НБА: определились все финалисты раунда плей-ин – вылет экс-клуба украинца

Первый раунд плей-офф НБА. Восток

Кливленд – Майами

Бостон – Орландо

Нью-Йорк – Детройт

Индиана – Милуоки

Первый раунд плей-офф НБА. Запад

Оклахома – Мемфис

Хьюстон – Голден Стейт

Лейкерс – Миннесота

Денвер – Клипперс

Старт плей-офф НБА состоится в субботу, 19 апреля, двумя матчами: в 20:00 по киевскому времени Индиана будет принимать Милуоки, а в 22:30 сыграют Денвер и Клипперс.