Завершились еще два поединка плей-ин НБА 2024/25, в которых стали известны все финалисты раунда. Результаты смотрите в этой новости.

НБА. Плей-ин

Чикаго – Майами – 90:109 (28:39, 19:32, 27:17, 16:21)

Сакраменто – Даллас – 106:120 (29:27, 19:44, 33:28, 25:21)

Сакраменто (бывшая команда Алексея Леня) разгромно проиграл Далласу и уже завершил свое участие в текущем сезоне НБА. Старания Демара Дерозана (33 очка) также не спасли.

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В другой встрече путевку в финал плей-ин завоевал Майами, обыграв Чикаго Буллс. Звездой матча стал Тайлер Хирро с 38 очками, 5 подборами и 4 ассистами.

По итогам этих двух матчей, в финала раунда плей-ин сыграют Атланта – Майами и Мемфис – Даллас. Оба матча состоятся в ночь с 19-го на 20-е апреля, а победители получат путевки в плей-офф НБА.

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