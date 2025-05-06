Лучшим тренером сезона-2024/25 стал наставник Кливленда Кенни Аткинсон, сообщает официальный сайт НБА.

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57-летний специалист проводит свой первый сезон на посту главного тренера Кавальерс. Кенни стал третьим тренером в истории Кливленда, который получил награду Реда Ауэрбаха, присоединившись к Биллу Фитчу (1975/76) и Майку Брауну (2008/09).

Аткинсон возглавил Кавальерс летом 2024 года и завершил регулярную часть сезона на первом месте Восточной конференции со вторым лучшим результатом в истории клуба – 64 победы и 18 поражений. В своих первых 15 матчах специалист одержал 15 побед, что является рекордным показателем для тренера-дебютанта в НБА. Впоследствии была выиграна 16-я игра, которая зафиксировала абсолютный рекорд франшизы. Кливленд стал лишь второй командой в истории НБА после Далласа (сезон-2006/07), которая трижды за сезон имела победную серию из 12 или более матчей.

Эткинсон также установил с Кливлендом несколько рекордов в сезоне, в частности по средней результативности (лидер НБА – 121,9 очка за игру), разницей очков (+9,5 за игру), победами на выезде (30) и количеством реализованных трехочковых (1303).

Кеннни дважды был признан тренером месяца Восточной конференции НБА – за октябрь/ноябрь и декабрь. Также он впервые в карьере стал главным тренером на Матче всех звезд НБА.

Ранее Аткинсон работал главным тренером в Бруклине и ряде других клубов НБА в роли ассистента. Также наставник входил в тренерский штаб сборной Франции. Интересно, что в МЛС Кенни болеет за Коламбус Крю, цвета которого защищает украинский защитник Евгений Чеберко.

К слову, в первом раунде плей-офф НБА Кливленд под руководством Аткинсона легко выбил Майами, завершив серию со счетом 4:0. Зато в первом матче следующего круга команда уступила Индиане.