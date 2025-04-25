Эван Мобли получил награду и немалую финансовую выгоду благодаря своей работе в обороне.

Форвард Кливленд Кавальерс победил в голосовании за лучшего защитного игрока сезона (DPOY), информирует пресс-служба НБА. Мобли набрал 285 баллов, обойдя Дайсона Дэниелса (197) из Атланты и Дреймонда Грина (154) из Голден Стейт.

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23-летний Эван стал пятым самым молодым DPOY в истории и первым победителем из Кливленда. Форвард Кавальерс во время регулярки в среднем за игру делал 1,59 блокшота, 7 подборов в защите и мешал 10,4 броскам, уменьшая точность соперников до 44,5%. Вместе с наградой Мобли получает солидную прибавку к зарплате – теперь она автоматически растет с 224 до 269 млн долларов в следующие 5 лет.

Напомним, НБА продолжает раздавать индивидуальные титулы. Ранее лучшим шестым игроком сезона признали Пейтона Причарда из Бостон Селтикс, а звезда Нью-Йорк Никс Джейлен Брансон стал лучшим клатчером.

Significant financial implications with Evan Mobley being named DPOY. pic.twitter.com/DPkz921bIP — Bobby Marks (@BobbyMarks42) April 24, 2025

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