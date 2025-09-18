"Планы запустить лигу в 2027 году были амбициозными, несомненно. Не думаю, что хотел бы ждать дольше, чем до 2028 года. Сейчас есть возможность сделать нечто подобное. Хотя я и поклонник европейского футбола, мы не хотим перегружать лигу. Мы не хотим лиги, где есть лишь несколько команд, и где восприятие заключается в том, что они способны по-настоящему конкурировать, как в Лиге чемпионов.

Мы хотим попробовать создать лигу по модели известной нам системы, где это может быть не жесткая система ограничения лиг, но где можно регулировать конкуренцию. Где есть ощущение, что если у вас есть команда, ваша команда имеет справедливый шанс выиграть чемпионат.

Сейчас баскетбол, пожалуй, это вид спорта, который развивается быстрее всего в мире. Это второй по популярности вид спорта в Европе после футбола. Поэтому я думаю, что есть реальная возможность", – приводит слова Сильвера ESPN.

