Встречи 3-го тура Экстра-лиги сезона-2025/26 состоялись 12-14 сентября.

ХИТ невероятным образом переиграл Атлетик, Сокол разобрался с Сухой Балкой в матчах футзальной Экстра-лиги – ВИДЕО

Результаты матчей

Ураган – Авалон – 7:3

Сокол – Сухая Балка – 5:3

Атлетик Футзал – ХИТ – 3:4

Фурнитура – Тайр Эксперт – 4:3

Любарт – Киев Футзал – 1:2

Лучшими игроками 2-го тура признаны:

Александр Сухов – главный герой ХИТа в победном матче с Атлетик Футзал. Если бы не отбитый им пенальти и еще несколько суперсейвов на последней минуте, чемпионы привезли бы из Днепра лишь одно очко, а не 3.

Андрей Мельник – автор шедеврального гола пяткой, благодаря ему "кабельщики" сравняли счет. Один из самых острых игроков центрального матча тура.

Кирилл-Илья Бабак – автор дубля в ворота Сухой Балки. Первый и последний голы хмельничан именно на его счету.

Александр Дичук – сделал изящный ассист на Британа и закрыл игру, забив 6-й и 7-й мячи в ворота Авалона.

Игорь Крамар – второе попадание в символическую пятерку тура в двух матчах! Его дубль и ассист помогли Фурнитуре одержать первую в истории победу в элитном дивизионе.

Турнирная таблица Экстра-лиги сезона-2025/26

Объявлен состав сборной Украины по футзалу на спарринги с Литвой – в январе команду ждет Евро-2026