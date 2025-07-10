Украинская сборная определилась с заявкой на Евробаскет U-20 в элитном дивизионе, где на групповом этапе ее ждут поединки с командами Бельгии, Германии и Италии.

Сборная Украины по баскетболу объявила расширенный состав на матчи отбора ЧМ-2027 – полный список имен

Состав сборной Украины на чемпионат Европы

Рафаэль Колаволе (Легия, Польша), Илья Лещина, Даниил Сипало (оба – Днепр), Егор Сушкин (Киев-Баскет), Илья Упырь (Черкасские Мавпы), Андрей Бутко (Spanish Basketball Academy, Испания), Артем Романица (Валмиера, Латвия), Лука Лохманчук (Patrick School, США), Андрей Ситар (Эстудиантес, Испания), Виталий Кузнецов (Оменья, Италия), Максим Александр Кличко (Монако, Франция), Десмонд Еяму (Бавария, Германия).

12 июля украинцы встретятся со сборной Германии, 13-го числа с командой Бельгии, а 14 июля проведут поединок против Италии.

На первом этапе 16 участников чемпионата Европы-2025 проведут групповой турнир в один круг. Все сборные выйдут в 1/8 финала, где сборные группы С сыграют со сборными группы D (C1-D4, C2-D3, C3-D2, C4-D1). В группе D будут выступать Франция, Сербия, Словения и Исландия.

Победители матчей 1/8 финала дальше поведут борьбу за награды, а команды, проигравшие на этой стадии, будут бороться за право остаться в Дивизионе А. В Дивизион В опустятся три худшие команды элитного дивизиона.

Легенда сборной разнес женскую команду U-18 за ужасное поражение на Евробаскете: "История с оттенком грустного юмора"