Испанский теннисист Карлос Алькарас является самым высокооплачиваемым игроком за последние 12 месяцев, сообщает Forbes.

Суммарно он заработал 48,3 миллиона долларов. Из них – 13,3 миллиона долларов Алькарас заработал на корте призовыми, а 35 миллионов долларов вне корта. Карлос второй год подряд возглавил такой рейтинг издания.

В топ-3 также вошли итальянец Янник Синнер с суммарным заработком в размере 47,3 миллиона долларов и американка Коко Гофф, которая заработала 37,2 миллиона долларов.

Самые высокооплачиваемые теннисисты и теннисистки последних 12 месяцев:

1. Карлос Алькарас – 48,3 млн долларов (13,3 млн призовых + 35 млн вне корта)

2. Янник Синнер – 47,3 млн долларов (20,3 + 27)

3. Коко Гофф – 37,2 млн долларов (12,2 + 25)

4. Новак Джокович – 29,6 млн долларов (4,6 + 25)

5. Арина Соболенко – 27,4 млн долларов (12,4 + 15)

6. Чжэн Циньвэнь – 26,1 млн долларов (5,1 + 21)

7. Ига Свентек – 24 млн долларов (9 + 15)

8. Тейлор Фриц – 15,6 млн долларов (8,6 + 7)

9. Фрэнсис Тиафо – 15,2 млн долларов (3,2 + 12)

10. Даниил Медведев – 14,3 млн долларов (4,3 + 10)

