Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из Ред Булл получил максимум от пяти экспертов официального сайта Формулы-1, которые по 10-балльной шкале оценили пилотов по результатам Гран-при Италии. Ферстаппен, напомним, оформил дубль – выиграл квалификацию и гонку.

За Ферстаппеном второе место занял пилот Уильямса Алекс Албон (9,0), третье место у Ландо Норриса (8,6) из Макларена.

Рейтинг гонщиков на Гран-при Италии

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 10

2. Алекс Албон (Уильямс) – 9.

3. Ландо Норрис (Макларен) – 8,6

4. Габриэл Бортолето (Заубер) – 8,4

5-7. Оскар Пиастри (Макларен) – 8

5-7. Джордж Расселл (Мерседес) – 8

5-7. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 8

8-9. Шарль Леклер (Феррари) – 7,8

8-9. Исак Аджар (Рейсинг Буллз) – 7,8

10. Льюис Хэмилтон (Феррари) – 7,4

Лидером сезона-2025 по среднему баллу остается Оскар Пиастри. Ферстаппен догнал Норриса, а Льюис Хэмилтон вернулся в десятку.

Средняя оценка за сезон-2025

1. Оскар Пиастри (Макларен) – 8,6

2-3. Ландо Норрис (Макларен) – 8,2

2-3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 8,2

4-5. Шарль Леклер (Феррари) – 7,8

4-5. Алекс Албон (Уильямс) – 7,8

6. Джордж Расселл (Мерседес) – 7,7

7. Исак Аджар (Рейсинг Буллз) – 7,2

8. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 7,1

9. Нико Хюлькенберг (Заубер) – 7

10. Льюис Хэмилтон (Феррари) – 6,8

