Назван лучший пилот Гран-при Италии – он не лучший в 2025-м по средней оценке
Макс Ферстаппен получил признание от экспертов.
Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из Ред Булл получил максимум от пяти экспертов официального сайта Формулы-1, которые по 10-балльной шкале оценили пилотов по результатам Гран-при Италии. Ферстаппен, напомним, оформил дубль – выиграл квалификацию и гонку.
Формула-1: дубль Ферстаппена, подиум Норриса и Пиастри, фиаско Алонсо
За Ферстаппеном второе место занял пилот Уильямса Алекс Албон (9,0), третье место у Ландо Норриса (8,6) из Макларена.
Рейтинг гонщиков на Гран-при Италии
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 10
2. Алекс Албон (Уильямс) – 9.
3. Ландо Норрис (Макларен) – 8,6
4. Габриэл Бортолето (Заубер) – 8,4
5-7. Оскар Пиастри (Макларен) – 8
5-7. Джордж Расселл (Мерседес) – 8
5-7. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 8
8-9. Шарль Леклер (Феррари) – 7,8
8-9. Исак Аджар (Рейсинг Буллз) – 7,8
10. Льюис Хэмилтон (Феррари) – 7,4
Лидером сезона-2025 по среднему баллу остается Оскар Пиастри. Ферстаппен догнал Норриса, а Льюис Хэмилтон вернулся в десятку.
Средняя оценка за сезон-2025
1. Оскар Пиастри (Макларен) – 8,6
2-3. Ландо Норрис (Макларен) – 8,2
2-3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 8,2
4-5. Шарль Леклер (Феррари) – 7,8
4-5. Алекс Албон (Уильямс) – 7,8
6. Джордж Расселл (Мерседес) – 7,7
7. Исак Аджар (Рейсинг Буллз) – 7,2
8. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 7,1
9. Нико Хюлькенберг (Заубер) – 7
10. Льюис Хэмилтон (Феррари) – 6,8
