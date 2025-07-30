Украинская киберспортивная команда Natus Vincere попала в плей-офф мейджора в Кельне.

NAVI пробились в стадию 1/4 финала IEM Cologne-2025. Украинская команда из CS2 одержала победу над FaZe Clan в финальном матче группы B и обеспечила себе место в плей-офф турнира.

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В четвертьфинале соперником Natus Vincere станет команда The MongolZ, занявшая второе место в группе A. Игра состоится 1 августа, начало – в 16:45 по киевскому времени.

Призовой фонд турнира – 1 миллион долларов.

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