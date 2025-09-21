В Венгрии завершился турнир StarLadder StarSeries Fall 2025. Чемпионами грандфинала по Counter-Strike 2 стала украинская команда NAVI.

"Рожденные побеждать" переиграли команду Ninjas in Pyjamas на двух картах: 13:7 Nuke, 13:10 Inferno, Train.

Таким образом NAVI стали обладателями призового фонда в 200 тысяч долларов.

Для нашей команды это первый трофей в 2025 году. В составе Natus Vincere на турнире в Будапеште выступали iM, Aleksib, makazze, w0nderful и b1t.

WE ARE THE CHAMPIONS OF STARLADDER STARSERIES FALL 2025! #navination pic.twitter.com/RlM9R3xT8c — NAVI (@natusvincere) September 21, 2025

