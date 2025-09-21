NAVI выиграли первый трофей в 2025 году – триумф украинской команды на супертурнире по Counter-Strike 2
Украинская киберспортивная команда Natus Vincere стала чемпионом престижного соревнования в Будапеште.
В Венгрии завершился турнир StarLadder StarSeries Fall 2025. Чемпионами грандфинала по Counter-Strike 2 стала украинская команда NAVI.
"Рожденные побеждать" переиграли команду Ninjas in Pyjamas на двух картах: 13:7 Nuke, 13:10 Inferno, Train.
Таким образом NAVI стали обладателями призового фонда в 200 тысяч долларов.
Для нашей команды это первый трофей в 2025 году. В составе Natus Vincere на турнире в Будапеште выступали iM, Aleksib, makazze, w0nderful и b1t.
