Один из лучших киберспортсменов в истории Александр “s1mple” Костылев покинул украинскую организацию Natus Vincere, сообщает пресс-служба команды.

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До этого Костылев долгое время был запасным игроком в составе "Рожденных побеждать" и играл на нескольких престижных турнирах за Falcons (2024) и FaZe (2025) на правах аренды. Именно после выступления за FaZe на BLAST.tv Austin Major, который состоялся в июне, NAVI получили несколько предложений о продаже s1mple, и все они были предложены ему на рассмотрение.

Почти сразу после ухода из украинского клуба, киберспортивная организация BC.Game объявила о сенсационном подписании Костылева. Звездный украинец заменит Тима "nawwk" Юнассона, которого еще в июне перевели на скамейку запасных после шести месяцев в составе.

Напомним, s1mple присоединился к Natus Vincere в августе 2016 года. Вместе с украинским клубом он получил 17 престижных трофеев, в частности мейджор в Стокгольме в 2021 году, один Intel Grand Slam и 21 медаль MVP. В составе NAVI s1mple трижды становился лучшим игроком мира, а в октябре 2023 года украинца признали лучшим игроком в истории дисциплины CS:GO.

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