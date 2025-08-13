Мозес Итаума мечтает о бое с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком.

20-летний британский боксер Мозес Итаума (12-0 10 КО) заявил, что сейчас полностью сосредоточен на подготовке к поединку с Диллианом Уайтом, а в будущем хотел бы разделить ринг с Александром Усиком.

Усик назвал боксера, который станет абсолютным чемпионом мира после него

"Я думаю, это произойдет. Джозеф Паркер и Агит Кабаел действительно заслуживают возможности драться за чемпионские пояса. Однако сегодня получаешь не то, на что заслуживаешь, а то, за что боролся.

Если я смогу победить Диллиана Уайта в хорошем стиле (а я уже занимаю первое место в рейтинге WBO), то чувствую, что буду в состоянии драться с Усиком", – цитирует Итаума Sky Sports.

В Великобритании Мозеса Итаума считают наследником бывшего чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри, который, как известно, ушел на пенсию после двух подряд поражений от Усика в 2024 году.

Бой Итаума с Уайтом состоится 16 августа в Саудовской Аравии.

Чемпион-сторонник Путина из США сравнил нынешнего Усика с адом: "Какой смысл в том"