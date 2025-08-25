Британский боксер Мозес Итаума намерен в конце этого года вернуться на ринг.

Фрэнк Уоррен, промоутер непобежденного британца Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО), заявил о том, что есть сразу несколько вариантов будущего боя для его перспективного клиента.

Менеджер Тайсона Фьюри рассказал о будущем Итаумы, которого называют потенциальным соперником Усика

В приоритете имеет место поединок с Кубратом Пулевым из Болгарии, который является регулярным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версии WBA.

"Я не сомневаюсь, что он захочет это сделать. Возможно, не так быстро, но в течение ближайших 12 месяцев – точно.

Мне очень нравится бой с Хрговичем. Думаю, это хороший бой для Мозеса, который даст ему возможность сделать следующий шаг на мировой уровень. Но есть и другие имена. Например, (Агит) Кабаел, Майкл Хантер или Джаред Андерсон. Но мы бы хотели бой с Пулевым, который владеет поясом WBA. В этом году Итаума проведете поединок в декабре", – цитирует Уоррена Pro Boxing Fans.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) имеет сейчас двух чемпионов в супертяжелом дивизионе – Александр Усик владеет поясом WBA Super, а Пулев имеет титул WBA Regular.

Известный промоутер назвал боксера, который может победить Итауму: "Дайте нам 18 месяцев"