Эгис Климас, менеджер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Александра Усика (24-0, 15 КО), рассказал, какие следующие поединки может провести украинский чемпион.

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– Что важнее: самый большой гонорар или самое громкое событие? Или трилогия с Фьюри?

– Слушайте, он уже достиг в этом спорте всего, что только можно. Думаю, сейчас был бы подходящий момент для хорошего гонорара.

– Джейк Пол – единственный вариант, говорят некоторые.

– Если мы говорим о Джейке Поле, то это уже не о боксе, иначе нас бы посадили за убийство. Нельзя ставить Джейка Пола и Александра Усика на один ринг в боксерском поединке – это нереально. И Александр никогда на это не согласится. Но, конечно, если учесть, что Джейк Пол занимался борьбой, и, говорят, что он был хорошим борцом в юности, знает, как драться – тогда ММА было бы идеальным вариантом.

– И наконец об обязательных защитах титулов. Какой из поясов он должен защищать первым? Потому что если не защищает – должен его отдать.

– Насколько я знаю, WBA – первый в очереди. Думаю, у нас есть примерно 180 дней, но точно надо еще проверить, – рассказал Климас Boxing King Media.

Усик 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли выиграл нокаутом в пятом раунде у Даниэля Дюбуа.

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