Напарница Дальмайер рассказала об обстоятельствах гибели экс-биатлонистки: "Я позвала ее, но ответа не было"
Марина Краусс, которая была партнершей Лауры Дальмайер по восхождению, прокомментировала трагическую смерть спортсменки.
По словам Краусс, к трагедии привело ухудшение погодных условий и несчастный случай.
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"Я видела, как Лауру ударило огромным камнем, а потом ее бросило о стену. Я позвала ее, но ответа не было. И с того момента она перестала двигаться. Мне было невозможно добраться туда безопасно. Она перестала двигаться. Я позвала ее, но ответа не было".
По словам партнерши Дальмайер, условия для восхождения сначала были хорошими, однако позже снег стал рыхлым, из-за чего они решили уйти с горы.
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