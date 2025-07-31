По словам Краусс, к трагедии привело ухудшение погодных условий и несчастный случай.

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"Я видела, как Лауру ударило огромным камнем, а потом ее бросило о стену. Я позвала ее, но ответа не было. И с того момента она перестала двигаться. Мне было невозможно добраться туда безопасно. Она перестала двигаться. Я позвала ее, но ответа не было".

По словам партнерши Дальмайер, условия для восхождения сначала были хорошими, однако позже снег стал рыхлым, из-за чего они решили уйти с горы.

"Мы решили развернуться преждевременно, не достигнув вершины. Если бы мы были там (на горе) на полчаса раньше, мы бы безопасно спустились", – приводит слова Краусс BR24. Напомним, 30 июля стало известно о смерти Лауры Дальмайер в результате камнепада. Тело спортсменки не будут доставать из-под завалов, ведь она хотела, чтобы никто не рисковал своей жизнью в случае такой ситуации. На протяжении своей карьеры Лаура дважды становилась олимпийской чемпионкой, а также была победительницей Кубка мира по биатлону в сезоне 2016/17.

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