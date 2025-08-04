Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Усика, заявил, что его тезке уже нечего кому-то доказывать на ринге, но он может встретить на своем пути мошенников.

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"Я не вижу, чтобы он больше дрался, по крайней мере в боксе. Он все доказал, ему больше нечего добиваться. Конечно, найдутся какие-то мошенники, которые будут подталкивать его снова на ринг. Как друг, я сделаю все возможное, чтобы убедить его уйти на пенсию", – цитирует Красюка World Boxing News.

Усик 19 июля в Лондоне на Уэмбли нокаутировал британца Даниэля Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. Ранее украинец был абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

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