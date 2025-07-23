Украинская теннисистка Надежда Киченок на мажорной ноте начала выступления на турнире в Чехии.

WTA 250 Прага. Пары. Хард, 1/8 финала

Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – Анжелика Морателли (Италия) / Нина Стоянович (Сербия) – 2:0 (6:4, 6:4)

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Надежда Киченок в паре с Макото Ниномия с победы начали выступление на хардовом турнире WTA 250 в Праге. Украинско-японский дуэт в двух сетах бил итальянско-сербскую пару Анжелика Морателли / Нина Стоянович. Поединок длился 1 час и 23 минуты.

Киченок и Ниномия за игру не подавали навылет, сделали 1 двойную ошибку и 2 брейка. В пассиве их соперниц 1 эйс, 1 ошибка на подаче и ни одного брейка из 6 возможностей.

В четвертьфинале Надежда и Макото сыграют против тандема Ивонн Кавалье-Реймерс (Испания) / Мария Козырева (Россия).

Напомним, для Надежды Киченок это третий совместный турнир с Макото Ниномией. На прошлой неделе они получили парный трофей на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге.

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