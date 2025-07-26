WTA 250 Прага, хард, пары, финал

Луция Гавличкова (Чехия) / Лора Самсон (Чехия) – Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – 6:1, 4:6, 7:10

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Игра началась крайне неудачно для Киченок и Ниномии. Хозяйки турнира вышли в отрыв по геймам 5:0 и уверенно выиграли первую партию. Во втором сете ход событий кардинально изменился, украино-японский дуэт имел преимущество и сравнял счет по сетам.

В решающей партии, которая проходила в упорной борьбе, Киченок и Ниномия вырвали победу на тай-брейке. Игра длилась один час и 24 минуты. Это была первая встреча дуэтов.

В итоге, Надежда Киченок выигрывает второй трофей за месяц, в июле украинка вместе с Макото Ниномия выиграла грунтовой турнир в Гамбурге (Германия).

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